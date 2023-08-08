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Организацию второго музыкального конкурса Алисы Гицба обсудят в Sputnik
Организацию второго музыкального конкурса Алисы Гицба обсудят в Sputnik
9 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост Сухум-Москва, в котором примут участие организаторы и члены жюри второго Международного... 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T15:07+0300
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Проект посвящен 15-летию признания Россией независимости Абхазии. В составе жюри конкурса - заслуженные артисты и блестящие музыканты двух стран.Участники в Сухуме:Алиса Гицба - педседатель жюри и оргкомитета, Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Честь и Слава", солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера"Нинель Бжания - Народная артистка Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, директор Сухумского государственного музыкального училища, крупный абхазский общественный деятель в области развития культуры.Давид Терзян - советский и абхазский музыкант, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра, народный артист Республики Абхазия.Участники в Москве:Басиния Шульман - художественный руководитель и солист ГБУК "Москонцерт", лауреат международных конкурсов (фортепиано), видный музыкальный и общественный деятель.Олег Смирнов – Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель квартета имени Глинки.
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абхазия, sputnik абхазия, алиса гицба, музыка, культура
Организацию второго музыкального конкурса Алисы Гицба обсудят в Sputnik
15:07 08.08.2023 (обновлено: 15:16 08.08.2023)
9 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост Сухум-Москва, в котором примут участие организаторы и члены жюри второго Международного музыкального конкурса Алисы Гицба.
Проект посвящен 15-летию признания Россией независимости Абхазии. В составе жюри конкурса - заслуженные артисты и блестящие музыканты двух стран.
Алиса Гицба - педседатель жюри и оргкомитета, Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Честь и Слава", солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера"
Нинель Бжания - Народная артистка Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, директор Сухумского государственного музыкального училища, крупный абхазский общественный деятель в области развития культуры.
Давид Терзян - советский и абхазский музыкант, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра, народный артист Республики Абхазия.
Басиния Шульман - художественный руководитель и солист ГБУК "Москонцерт", лауреат международных конкурсов (фортепиано), видный музыкальный и общественный деятель.
Олег Смирнов – Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель квартета имени Глинки.