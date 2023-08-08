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Президент Абхазии присвоил почетные звания Райко Шакая и Зинаиде Габуния

Президент Абхазии присвоил почетные звания Райко Шакая и Зинаиде Габуния

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Райко Шакая и академику АНА... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Райко Шакая и академику АНА Зинаиде Габуния. Указы опубликованы на официальном сайте главы государства. Звание "Народный артист Республики Абхазия" было присвоено Райко Шакая за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие и пропаганду абхазского хорового искусства.Доктору филологических наук, профессору Зинаиде Габуния за заслуги в научной работе и активную научно-практическую деятельность было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" .

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