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Президент Абхазии присвоил почетные звания Райко Шакая и Зинаиде Габуния
Президент Абхазии присвоил почетные звания Райко Шакая и Зинаиде Габуния
СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Райко Шакая и академику АНА... 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T12:50+0300
2023-08-08T12:50+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Райко Шакая и академику АНА Зинаиде Габуния. Указы опубликованы на официальном сайте главы государства. Звание "Народный артист Республики Абхазия" было присвоено Райко Шакая за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие и пропаганду абхазского хорового искусства.Доктору филологических наук, профессору Зинаиде Габуния за заслуги в научной работе и активную научно-практическую деятельность было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" .
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абхазия, аслан бжания, новости
Президент Абхазии присвоил почетные звания Райко Шакая и Зинаиде Габуния
12:50 08.08.2023 (обновлено: 13:07 08.08.2023) СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Райко Шакая и академику АНА Зинаиде Габуния. Указы опубликованы
на официальном сайте главы государства.
Звание "Народный артист Республики Абхазия" было присвоено Райко Шакая за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие и пропаганду абхазского хорового искусства.
Доктору филологических наук, профессору Зинаиде Габуния за заслуги в научной работе и активную научно-практическую деятельность было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" .