https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/skonchalsya-radioveduschiy-i-perevodchik-leonid-volodarskiy-1047389701.html
Скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
Скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
О кончине Володарского после продолжительной болезни сообщили его родственники. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T17:37+0300
2023-08-08T17:37+0300
2023-08-08T17:39+0300
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СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Ведущий радиостанции "Говорит Москва", переводчик Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции."Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", – говорится в сообщении.Леонид Володарский – советский и российский переводчик, радиоведущий, писатель. Он стал наиболее известен благодаря озвучке большого количества иностранных фильмов в 1990-х годах, в их числе "Крестный отец", "Терминатор" и многие другие киноленты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, кино
Скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский
17:37 08.08.2023 (обновлено: 17:39 08.08.2023)
О кончине Володарского после продолжительной болезни сообщили его родственники.
СУХУМ, 8 авг – Sputnik.
Ведущий радиостанции "Говорит Москва", переводчик Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале станции.
"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", – говорится в сообщении.
Леонид Володарский – советский и российский переводчик, радиоведущий, писатель. Он стал наиболее известен благодаря озвучке большого количества иностранных фильмов в 1990-х годах, в их числе "Крестный отец", "Терминатор" и многие другие киноленты.