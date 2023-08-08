https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/skonchalsya-radioveduschiy-i-perevodchik-leonid-volodarskiy-1047389701.html

Скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

Скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

О кончине Володарского после продолжительной болезни сообщили его родственники. 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T17:37+0300

2023-08-08T17:37+0300

2023-08-08T17:39+0300

новости

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/08/1047389815_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_a036ae7bda5429bb36cffc341dc3716a.jpg

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Ведущий радиостанции "Говорит Москва", переводчик Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции."Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", – говорится в сообщении.Леонид Володарский – советский и российский переводчик, радиоведущий, писатель. Он стал наиболее известен благодаря озвучке большого количества иностранных фильмов в 1990-х годах, в их числе "Крестный отец", "Терминатор" и многие другие киноленты.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, кино