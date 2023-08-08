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Сотрудники МВД нашли пропавшую жительницу Гулрыпшского района Джульетту Сельвян
Сотрудники МВД нашли пропавшую жительницу Гулрыпшского района Джульетту Сельвян
Информация о пропаже Джульетты Сельвян появилась в абхазском сегменте соцсетей в конце июля. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T21:11+0300
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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии нашли жительницу Гулрыпшского района Джульетту Сельвян, пропавшую более недели назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД."В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, проводимых в рамках розыскного дела по факту исчезновения Сельвян Джульетты Акоповны 1994 года рождения, последняя обнаружена в лесном массиве села Владимировка (сейчас Кацикыт - прим.ред)", - говорится в сообщении.Уточняется, что информация о пропаже Сельвян поступила в ОВД по Гулрыпшскому району 30 июля. Девушка ушла в неизвестном направлении, забрав с собой сотовый телефон и паспорт. Поиском Джульетты Сельвян занимались сотрудники милиции и волонтеры.
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абхазия, новости, мвд абхазии
Сотрудники МВД нашли пропавшую жительницу Гулрыпшского района Джульетту Сельвян
Информация о пропаже Джульетты Сельвян появилась в абхазском сегменте соцсетей в конце июля.
СУХУМ, 8 авг - Sputnik.
Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии нашли жительницу Гулрыпшского района Джульетту Сельвян, пропавшую более недели назад. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
"В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, проводимых в рамках розыскного дела по факту исчезновения Сельвян Джульетты Акоповны 1994 года рождения, последняя обнаружена в лесном массиве села Владимировка (сейчас Кацикыт - прим.ред)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пропаже Сельвян поступила в ОВД по Гулрыпшскому району 30 июля. Девушка ушла в неизвестном направлении, забрав с собой сотовый телефон и паспорт.
Поиском Джульетты Сельвян занимались сотрудники милиции и волонтеры.