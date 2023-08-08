https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/takie-obstoyatelstva-tugush-o-realizatsii-abkhazskogo-meda--1047365820.html
Такие обстоятельства: Тугуш о реализации абхазского меда
Такие обстоятельства: Тугуш о реализации абхазского меда
Директор "Абхазмеда" Даур Тугуш в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации в медовой отрасли. 08.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-08T10:12+0300
2023-08-08T10:12+0300
2023-08-08T10:13+0300
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Такие обстоятельства: Тугуш о реализации абхазского меда
Такие обстоятельства: Тугуш о реализации абхазского меда
Торговое представительство России в Абхазии занимается организацией экспорта меда из республики в Россию, сообщила российский торгпред Залина Кобесова. Чтобы помочь местным производителям сертифицировать товар и решить все барьерные вопросы, создается лаборатория. О возможностях по налаживанию двустороннего экспорта и импорта меда между Абхазией и Россией, а также о ситуации в пчеловодстве республики рассказал директор предприятия "Абхазмед" Даур Тугуш. Он сообщил, что урожай меда нынешним летом значительно сократился – в пределах 30 процентов от обычных объемов. Этого хватает лишь на то, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. К тому же цена на сладкий продукт значительно возросла. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, экспорт, мед, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, экспорт, мед, аудио
Такие обстоятельства: Тугуш о реализации абхазского меда
10:12 08.08.2023 (обновлено: 10:13 08.08.2023)
Директор "Абхазмеда" Даур Тугуш в интервью радио Sputnik рассказал о ситуации в медовой отрасли.
Торговое представительство России в Абхазии занимается организацией экспорта меда из республики в Россию, сообщила российский торгпред Залина Кобесова. Чтобы помочь местным производителям сертифицировать товар и решить все барьерные вопросы, создается лаборатория. О возможностях по налаживанию двустороннего экспорта и импорта меда между Абхазией и Россией, а также о ситуации в пчеловодстве республики рассказал директор предприятия "Абхазмед" Даур Тугуш.
Он сообщил, что урожай меда нынешним летом значительно сократился – в пределах 30 процентов от обычных объемов. Этого хватает лишь на то, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. К тому же цена на сладкий продукт значительно возросла.
Подробности слушайте в аудиофайле
.