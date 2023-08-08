https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-rydvana-khan-ipa-1047398696.html

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Рыдвана Хан-ипа

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Рыдвана Хан-ипа

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 ("Убийство") и частью 1 статьи 217 ("Незаконное приобретение, хранение... 08.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-08T18:56+0300

2023-08-08T18:56+0300

2023-08-08T18:56+0300

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СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства гражданина Абхазии и Турции Рыдвана Хан-ипа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Сообщается, что причастность к преступлению гражданина Узбекистана Ойбека Саломова и гражданина Азербайджана Али Ибрагимова была установлена в ходе расследования.Саломов и Ибрагимов были объявлены в розыск и позднее задержаны в Гале. В суд будет направлено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Убийство Рыдвана Хан-ипа было совершено во дворе многоквартирного дома на улице Джонуа в Сухуме примерно в 21:30 воскресенья, 6 августа, и было умышленным. Неустановленное следствием лицо, осознавая общественную опасность своих действий, выстрелило в Хан-ипа не менее восьми раз. От полученных ранений Хан-ипа скончался на месте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-muzhchiny-v-sukhume-1047377708.html

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