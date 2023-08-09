https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/novye-litsa-i-nominatsii-organizatory-rasskazali-o-vtorom-konkurse-alisy-gitsba-1047418750.html
Новые лица и номинации: организаторы рассказали о втором конкурсе Алисы Гицба
Новые лица и номинации: организаторы рассказали о втором конкурсе Алисы Гицба
Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба, посвященный 15-летию Дня признания независимости Абхазии, состоится в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T15:31+0300
2023-08-09T15:31+0300
2023-08-09T15:31+0300
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Первый тур конкурса будет проведен по видеозаписи. Срок подачи заявки для участников в номинации "Академическое вокальное исполнительство" до 15 сентября, для участников в номинации "Искусство ансамбля" – до 5 октября.Второй этап пройдет в Москве и Сухуме с 15 по 18 и с 23 по 25 октября, а 26 октября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт, закрытие конкурса и торжественная церемония, где будут вручены дипломы и денежные премии.За гран-при предусмотрено 200 000 рублей, лауреату первой степени в академическом вокальном исполнении будет вручено 80 000 рублей, победителю среди ансамблей – 120 000 рублей, также предусмотрены специальные призы от спонсоров.В составе жюри будет лично Алиса Гицба, а также Басиния Шульман, Олег Смирнов, Нинель Бжания, бас-баритон Алексей Еник, Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, профессор Московской государственной консерватории Александр Соловьев, скрипач, Заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян-Эшба, худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.Гицба подчеркнула, что лауреаты конкурсов "не пропадут из поля зрения", планируется и далее с ними взаимодействовать и способствовать продвижению на различных культурных площадках.
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видео из пресс-центра, мультимедиа, видео, отдых в абхазии, абхазия, культура, музыка, алиса гицба, видео
видео из пресс-центра, мультимедиа, видео, отдых в абхазии, абхазия, культура, музыка, алиса гицба, видео
Новые лица и номинации: организаторы рассказали о втором конкурсе Алисы Гицба
Второй международный музыкальный конкурс Алисы Гицба, посвященный 15-летию Дня признания независимости Абхазии, состоится в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября.
Первый тур конкурса будет проведен по видеозаписи. Срок подачи заявки для участников в номинации "Академическое вокальное исполнительство" до 15 сентября, для участников в номинации "Искусство ансамбля" – до 5 октября.
Второй этап пройдет в Москве и Сухуме с 15 по 18 и с 23 по 25 октября, а 26 октября в Абхазской государственной филармонии состоится гала-концерт, закрытие конкурса и торжественная церемония, где будут вручены дипломы и денежные премии.
За гран-при предусмотрено 200 000 рублей, лауреату первой степени в академическом вокальном исполнении будет вручено 80 000 рублей, победителю среди ансамблей – 120 000 рублей, также предусмотрены специальные призы от спонсоров.
В составе жюри будет лично Алиса Гицба, а также Басиния Шульман, Олег Смирнов, Нинель Бжания, бас-баритон Алексей Еник, Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, профессор Московской государственной консерватории Александр Соловьев, скрипач, Заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян-Эшба, худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.
Гицба подчеркнула, что лауреаты конкурсов "не пропадут из поля зрения", планируется и далее с ними взаимодействовать и способствовать продвижению на различных культурных площадках.