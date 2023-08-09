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Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования
Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T17:25+0300
2023-08-09T17:25+0300
2023-08-09T17:31+0300
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Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования
Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год составил почти 60 миллионов рублей. Как расходуются эти средства, как в условиях экономических санкций в России закупают препараты, в интервью радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, аудио
подкасты, посредник, абхазия, аудио
Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования
17:25 09.08.2023 (обновлено: 17:31 09.08.2023)
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год составил почти 60 миллионов рублей. Как расходуются эти средства, как в условиях экономических санкций в России закупают препараты, в интервью радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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