https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/posrednik-zhiba-o-raskhodovanii-sredstv-fonda-obyazatelnogo-medstrakhovaniya--1047417012.html

Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования

Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T17:25+0300

2023-08-09T17:25+0300

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Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования Посредник: Жиба о расходовании средств Фонда обязательного медстрахования

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год составил почти 60 миллионов рублей. Как расходуются эти средства, как в условиях экономических санкций в России закупают препараты, в интервью радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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