https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/rt-nachal-priem-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-premiyu-dlya-voenkorov-1047402170.html
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T09:35+0300
2023-08-09T09:35+0300
2023-08-09T10:26+0300
rt
журналистика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/13/1043212265_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4ed326d82e32da1c8f9d583b709981ad.jpg
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards.Награда присуждается в категориях:Победители получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/13/1043212265_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_4d105138393134d1cc5aea3999730c1b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rt, журналистика, в мире
RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
09:35 09.08.2023 (обновлено: 10:26 09.08.2023)
Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards.
Ежегодная международная премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Награда присуждается в категориях:
за материалы о вооруженных конфликтах и их последствиях – "Лучшая работа из зоны конфликта";
за истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам, о возвращении к мирной жизни – "Лучшая работа: гуманитарная миссия".
Победители получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/
. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году.