https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/rt-nachal-priem-zayavok-na-mezhdunarodnuyu-premiyu-dlya-voenkorov-1047402170.html

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T09:35+0300

2023-08-09T09:35+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards.Награда присуждается в категориях:Победители получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году.

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