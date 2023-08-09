https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/takie-obstoyatelstva-kvarchiya-ob-opasnosti-zarazheniya-koklyushem-1047404191.html
Такие обстоятельства: Кварчия об опасности заражения коклюшем
Такие обстоятельства: Кварчия об опасности заражения коклюшем
Врач-педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала о ситуации с заболеваемостью коклюшем в Абхазии. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T13:51+0300
2023-08-09T13:51+0300
2023-08-09T13:51+0300
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Такие обстоятельства: Кварчия об опасности заражения коклюшем
Такие обстоятельства: Кварчия об опасности заражения коклюшем
По данным СЭС Абхазии, с января в Абхазии зарегистрировано более 60 случаев коклюша.Врач-педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связан рост заболеваемости."В этом году коклюша стало больше, чем ротавируса. Это связано с тем, что большинство населения отказывается прививать своих детей. Это вакциноуправляемая инфекция, и коллективный иммунитет очень сильно снижен, настолько, что 80% детей, которые ко мне обращаются, не привиты", – сказала она.По ее словам, тяжелее всего болеют дети первого года жизни. Четырехкратная вакцина дает полную защиту от заболевания, если к шести месяцам ребенок будет привит по графику, то у него будет установлен стойкий иммунитет, отметила она. Кварчия подчеркнула, что ревакцинироваться необходимо каждые десять лет.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, здоровье, вакцинация, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, здоровье, вакцинация, аудио
Такие обстоятельства: Кварчия об опасности заражения коклюшем
Врач-педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала о ситуации с заболеваемостью коклюшем в Абхазии.
По данным СЭС Абхазии, с января в Абхазии зарегистрировано более 60 случаев коклюша.
Врач-педиатр Астанда Кварчия в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связан рост заболеваемости.
"В этом году коклюша стало больше, чем ротавируса. Это связано с тем, что большинство населения отказывается прививать своих детей. Это вакциноуправляемая инфекция, и коллективный иммунитет очень сильно снижен, настолько, что 80% детей, которые ко мне обращаются, не привиты", – сказала она.
По ее словам, тяжелее всего болеют дети первого года жизни. Четырехкратная вакцина дает полную защиту от заболевания, если к шести месяцам ребенок будет привит по графику, то у него будет установлен стойкий иммунитет, отметила она. Кварчия подчеркнула, что ревакцинироваться необходимо каждые десять лет.
Подробности слушайте в аудиофайле
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