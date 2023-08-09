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https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/testirovanie-operatsiy-s-realnymi-tsifrovym-rublem-nachnetsya-v-rossii-15-avgusta-1047417359.html
Тестирование операций с реальными цифровым рублем начнется в России 15 августа
Тестирование операций с реальными цифровым рублем начнется в России 15 августа
Тринадцать российских банков и ограниченный круг их клиентов будут участвовать в тестировании операций с цифровым рублем 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T13:35+0300
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется в России 15 августа, сообщили в Центральном банке. Первоначально планируется отработать базовые операции:Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/tsifrovoy-rubl-plyusy-i-minusy-novoy-formy-natsionalnoy-valyuty-1047247348.html
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рубль, россия, экономика
рубль, россия, экономика

Тестирование операций с реальными цифровым рублем начнется в России 15 августа

13:35 09.08.2023 (обновлено: 13:41 09.08.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Тринадцать российских банков и ограниченный круг их клиентов будут участвовать в тестировании операций с цифровым рублем
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется в России 15 августа, сообщили в Центральном банке.
Первоначально планируется отработать базовые операции:
открытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков),
переводы цифровых рублей между гражданами,
простые автоплатежи,
оплата покупок и услуг по QR-коду.
Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.
В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами.
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