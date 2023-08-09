https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/testirovanie-operatsiy-s-realnymi-tsifrovym-rublem-nachnetsya-v-rossii-15-avgusta-1047417359.html

Тестирование операций с реальными цифровым рублем начнется в России 15 августа

Тестирование операций с реальными цифровым рублем начнется в России 15 августа

Тринадцать российских банков и ограниченный круг их клиентов будут участвовать в тестировании операций с цифровым рублем 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T13:35+0300

2023-08-09T13:35+0300

2023-08-09T13:41+0300

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россия

экономика

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется в России 15 августа, сообщили в Центральном банке. Первоначально планируется отработать базовые операции:Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.В следующем году перечень операций пополнится сценарием оплаты по динамическому QR-коду, переводами между юридическими лицами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/tsifrovoy-rubl-plyusy-i-minusy-novoy-formy-natsionalnoy-valyuty-1047247348.html

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