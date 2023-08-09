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Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей
Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей
О том, как привлечь больше туристов в отели, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель... 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T10:15+0300
2023-08-09T10:15+0300
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Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей
Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей
О способах и возможностях увеличения заполняемости отелей, в том числе круглогодично, об инструментах продаж и методах продвижения мест размещения туристов, в программе "Турбаза" на радио Sputnik. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей
10:15 09.08.2023 (обновлено: 10:44 09.08.2023)
О том, как привлечь больше туристов в отели, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.
О способах и возможностях увеличения заполняемости отелей, в том числе круглогодично, об инструментах продаж и методах продвижения мест размещения туристов, в программе "Турбаза" на радио Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле.