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Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей

Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей

О том, как привлечь больше туристов в отели, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и председатель... 09.08.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей Турбаза: Калягина и Богданов о заполняемости отелей

О способах и возможностях увеличения заполняемости отелей, в том числе круглогодично, об инструментах продаж и методах продвижения мест размещения туристов, в программе "Турбаза" на радио Sputnik. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио