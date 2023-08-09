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Туристка из Крыма погибла в аварии в Гагрском районе

Туристка из Крыма погибла в аварии в Гагрском районе

Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Гагрском районе днем 8 августа, в результате аварии погибли два человека. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-09T16:54+0300

2023-08-09T16:54+0300

2023-08-09T16:57+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Среди погибших в автомобильной аварии в Гагрском районе жительница Крыма, 1996 года рождения, сообщили Sputnik в пресс-службе Посольства России в Абхазии.Ранее главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия сообщила Sputnik, что в медучреждение поступили 14 человек. Как уточнили в посольстве, среди них были и российские туристы, которым абхазские медики оказали необходимую медицинскую помощь.Также в пресс-службе посольства сообщили, что 8 августа в микрорайоне Турбаза была сбита россиянка, 1986 года рождения, проживающая в Мордовии. Женщина госпитализирована.

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