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Туристка из Крыма погибла в аварии в Гагрском районе
Туристка из Крыма погибла в аварии в Гагрском районе
Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Гагрском районе днем 8 августа, в результате аварии погибли два человека. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-09T16:54+0300
2023-08-09T16:54+0300
2023-08-09T16:57+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Среди погибших в автомобильной аварии в Гагрском районе жительница Крыма, 1996 года рождения, сообщили Sputnik в пресс-службе Посольства России в Абхазии.Ранее главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия сообщила Sputnik, что в медучреждение поступили 14 человек. Как уточнили в посольстве, среди них были и российские туристы, которым абхазские медики оказали необходимую медицинскую помощь.Также в пресс-службе посольства сообщили, что 8 августа в микрорайоне Турбаза была сбита россиянка, 1986 года рождения, проживающая в Мордовии. Женщина госпитализирована.
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абхазия, дтп, мвд абхазии, гагрский район, туристы
абхазия, дтп, мвд абхазии, гагрский район, туристы
Туристка из Крыма погибла в аварии в Гагрском районе
16:54 09.08.2023 (обновлено: 16:57 09.08.2023)
Микроавтобус и кроссовер столкнулись в Гагрском районе днем 8 августа, в результате аварии погибли два человека.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Среди погибших в автомобильной аварии в Гагрском районе жительница Крыма, 1996 года рождения, сообщили Sputnik в пресс-службе Посольства России в Абхазии.
Ранее главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия сообщила Sputnik, что в медучреждение поступили 14 человек. Как уточнили в посольстве, среди них были и российские туристы, которым абхазские медики оказали необходимую медицинскую помощь.
Также в пресс-службе посольства сообщили, что 8 августа в микрорайоне Турбаза была сбита россиянка, 1986 года рождения, проживающая в Мордовии. Женщина госпитализирована.