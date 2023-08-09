https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/umerla-vera-vasileva-1047404919.html

Умерла Вера Васильева

Умерла Вера Васильева

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры. 09.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.

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