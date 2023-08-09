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Умерла Вера Васильева
Умерла Вера Васильева
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры. 09.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры.Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.Всенародную известность артистке принес кинематограф. Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.
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культура, россия, в мире
культура, россия, в мире

Умерла Вера Васильева

11:35 09.08.2023 (обновлено: 12:22 09.08.2023)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСбор труппы театра Сатиры
Сбор труппы театра Сатиры - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Владимир Песня
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — говорится на официальном сайте театра.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище. Тогда же поступила в труппу Московского академического Театра сатиры, в котором служила всю жизнь.
Всенародную известность артистке принес кинематограф. Всего на ее счету более 40 фильмов, в том числе "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие.
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