https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/aslan-bzhaniya-obratilsya-v-bolnitsu-v-moskve-iz-za-ukhudsheniya-samochuvstviya-1047429454.html

Аслан Бжания обратился в больницу в Москве из-за ухудшения самочувствия

Аслан Бжания обратился в больницу в Москве из-за ухудшения самочувствия

Глава государства находится в Москве с рабочей поездкой. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T10:45+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в одно из московских медучреждений из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.Сейчас Аслан Бжания проходит все необходимые обследования.

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