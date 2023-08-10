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Аслан Бжания обратился в больницу в Москве из-за ухудшения самочувствия
Аслан Бжания обратился в больницу в Москве из-за ухудшения самочувствия
Глава государства находится в Москве с рабочей поездкой. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T10:45+0300
2023-08-10T10:45+0300
2023-08-10T11:07+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в одно из московских медучреждений из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.Сейчас Аслан Бжания проходит все необходимые обследования.
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания обратился в больницу в Москве из-за ухудшения самочувствия
10:45 10.08.2023 (обновлено: 11:07 10.08.2023)
Глава государства находится в Москве с рабочей поездкой.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в одно из московских медучреждений из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.
Сейчас Аслан Бжания проходит все необходимые обследования.