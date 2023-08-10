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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 10 августа

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 10 августа

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 10.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

черноморэнерго

гудаутский район

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 11:00 до 14:00 на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, начнутся работы по монтажу масляного включателя воздушной линии "Мцара".Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Мцара" и "Дурипш".

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