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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 10 августа
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 10 августа
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T09:10+0300
2023-08-10T09:10+0300
2023-08-10T10:21+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 11:00 до 14:00 на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, начнутся работы по монтажу масляного включателя воздушной линии "Мцара".Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Мцара" и "Дурипш".
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абхазия, черноморэнерго, гудаутский район
абхазия, черноморэнерго, гудаутский район
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 10 августа
09:10 10.08.2023 (обновлено: 10:21 10.08.2023)
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 11:00 до 14:00 на подстанции "Гудаута-тяга" будет отключен трансформатор Т2, начнутся работы по монтажу масляного включателя воздушной линии "Мцара".
Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Мцара" и "Дурипш".