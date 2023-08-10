https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/chelovek-skonchalsya-v-avarii-v-sele-gumista-1047434608.html

Человек скончался в аварии в селе Гумиста

Человек скончался в аварии в селе Гумиста

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста, сообщает информагентство "Апсныпресс". 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T16:17+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста, сообщает информагентство "Апсныпресс".Как сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии, сигнал поступил на пульт дежурного в 15:20, в четверг, 10 августа. Сейчас спасатели работают на месте происшествия.По словам очевидцев, машина загорелась после того, как на высокой скорости врезалась в дерево.

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