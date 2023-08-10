https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/chelovek-skonchalsya-v-avarii-v-sele-gumista-1047434608.html
Человек скончался в аварии в селе Гумиста
Человек скончался в аварии в селе Гумиста
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста, сообщает информагентство "Апсныпресс". 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T16:17+0300
2023-08-10T16:17+0300
2023-08-10T16:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста, сообщает информагентство "Апсныпресс".Как сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии, сигнал поступил на пульт дежурного в 15:20, в четверг, 10 августа. Сейчас спасатели работают на месте происшествия.По словам очевидцев, машина загорелась после того, как на высокой скорости врезалась в дерево.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ba3ad55f0f15573479256f3961bd8fc9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, дтп
Человек скончался в аварии в селе Гумиста
16:17 10.08.2023 (обновлено: 16:42 10.08.2023)
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста, сообщает информагентство "Апсныпресс".
Как сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии, сигнал поступил на пульт дежурного в 15:20, в четверг, 10 августа. Сейчас спасатели работают на месте происшествия.
По словам очевидцев, машина загорелась после того, как на высокой скорости врезалась в дерево.