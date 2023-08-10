https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/glavnyy-chetverg-agrba-ob-ekonomike-pomoschi-postradavshim-i-trudovoy-migratsii-v-gagre--1047430424.html

Главный четверг: Агрба об экономике, помощи пострадавшим и трудовой миграции в Гагре

Главный четверг: Агрба об экономике, помощи пострадавшим и трудовой миграции в Гагре

Как увеличить поток туристов в Гагрский район, как решаются вопросы водоснабжения и электроснабжения и как решается кадровый вопрос, в интервью радио Sputnik... 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T17:47+0300

2023-08-10T17:47+0300

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Главный четверг: Агрба об экономике, помощи пострадавшим и трудовой миграции в Гагре Главный четверг: Агрба об экономике, помощи пострадавшим и трудовой миграции в Гагре

Агрба сообщил, что после наводнения в Гагре ситуация стабилизирована."Все работы по благоустройству территории завершены. Полностью подсчитали ущерб. На недавнем заседании Собрания приняли решение о внесении изменений в бюджет района – выделены средства для оказания материальной помощи пострадавшим. Уже идут выплаты тем, кто пострадал больше всего, у кого нарушены жилищные условия. На втором этапе будем оказывать помощь тем, у кого пострадала бытовая техника. Потом уже будем смотреть, кто остался, до кого не смогли дойти. Принимаем заявления, будем реагировать", – сообщил глава Собрания. В школах Гагрского района обучаются около 500 детей трудовых мигрантов. "Этот вопрос надо отрегулировать. Закон об образовании отсутствует... Можно сделать платную систему для иностранных граждан. Это было бы неплохим подспорьем для наших педагогов. Даже педагоги есть, которые приезжают из-за границы, мы их ставим на учет в органах миграционного контроля. Многим мы даже ходатайствовали о получении вида на жительство... Внутренних кадров не хватает также в сфере коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения. Из пятидесяти врачей не хватает около тридцати", – отметил Агрба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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