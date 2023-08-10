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Госкомсвязи Абхазии начал выдавать электронные подписи
Госкомсвязи Абхазии начал выдавать электронные подписи
Закон "Об электронной подписи" был принят в 2015 году, но его полноценная реализация стала возможна после поправок, которые Парламент Абхазии принял в феврале... 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T14:20+0300
2023-08-10T14:20+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию начал выдавать электронные подписи. Об этом сообщается на сайте комитета.Физические и юридические лица должны будут оплачивать услуги по установленным тарифам. Стоимость начинается от полутора тысяч рублей за регистрацию пользователя. Закон "Об электронной подписи" был принят Парламентом Абхазии в 2015 году. На заседании в феврале 2023 года депутаты приняли поправки к нему. Электронная подпись равнозначна документу на бумажном носителе и может применяться при совершении сделок и оказании госуслуг, ее также можно использовать при сдаче бухгалтерской отчетности. С ее помощью можно будет ускорить проведение деловых транзакций.Госкомсвязи также будет работать над подготовкой соглашений о возможности использования электронной подписи с другими странами.
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Госкомсвязи Абхазии начал выдавать электронные подписи
14:20 10.08.2023 (обновлено: 14:29 10.08.2023)
Закон "Об электронной подписи" был принят в 2015 году, но его полноценная реализация стала возможна после поправок, которые Парламент Абхазии принял в феврале этого года.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию начал выдавать электронные подписи. Об этом сообщается
на сайте комитета.
Квалифицированную электронную подпись могут получить госструктуры, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. Для органов госвласти услуги по выдаче подписи бесплатны.
Физические и юридические лица должны будут оплачивать услуги по установленным тарифам. Стоимость начинается от полутора тысяч рублей за регистрацию пользователя.
Закон "Об электронной подписи" был принят Парламентом Абхазии в 2015 году. На заседании в феврале 2023 года депутаты приняли поправки к нему.
Электронная подпись равнозначна документу на бумажном носителе и может применяться при совершении сделок и оказании госуслуг, ее также можно использовать при сдаче бухгалтерской отчетности. С ее помощью можно будет ускорить проведение деловых транзакций.
Госкомсвязи также будет работать над подготовкой соглашений о возможности использования электронной подписи с другими странами.