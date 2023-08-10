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Идентифицированы останки двух пропавших без вести во времена ОВНА
Идентифицированы останки двух пропавших без вести во времена ОВНА
Представители организации обсудили с главой правительства ряд технических вопросов и взаимодействие миссии с органами власти. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T17:55+0300
2023-08-10T17:55+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Сотрудники Международного Комитета Красного Креста идентифицировали останки двух граждан республики, пропавших без вести во времена Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом представитель МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Аньес Коту рассказала премьер-министру Александру Анкваб на встрече в Кабмине.В свою очередь Александр Анкваб отметил важность гуманитарной работы МККК в республике и подчеркнул готовность к сотрудничеству."Правительство Абхазии высоко ценит вашу работу, которая носит гуманитарный характер. Для нас исключительно важно установить судьбу каждого пропавшего в результате войны человека, это является государственной задачей. С учетом того, какую значимую для родственников пропавших без вести, для всех нас, миссию осуществляют представители Международного Комитета Красного Креста, мы всегда открыты для сотрудничества с вами, заинтересованы в этом и подтверждаем свое намерение оказывать всестороннее содействие миссии и впредь", – подытожил он.Отечественная война народа Абхазии продолжалась с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года. За это время в боях погибло более пяти тысяч жителей республики, более 1900 человек считаются пропавшими без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/takie-obstoyatelstva-kazanba-o-missii-mezhdunarodnogo-krasnogo-kresta-v-abkhazii--1042098898.html
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Идентифицированы останки двух пропавших без вести во времена ОВНА
17:55 10.08.2023 (обновлено: 18:06 10.08.2023)
Представители организации обсудили с главой правительства ряд технических вопросов и взаимодействие миссии с органами власти.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Сотрудники Международного Комитета Красного Креста идентифицировали останки двух граждан республики, пропавших без вести во времена Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом представитель МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Аньес Коту рассказала премьер-министру Александру Анкваб на встрече в Кабмине.
Коту пояснила, что судмедэксперты и генетики продолжают работу в этом направлении. На встрече представители миссии предложили создать местную структуру, которая будет заниматься поисками в координации с международными специалистами, что, по их мнению, придаст работе новый импульс.
В свою очередь Александр Анкваб отметил важность гуманитарной работы МККК в республике и подчеркнул готовность к сотрудничеству.
"Правительство Абхазии высоко ценит вашу работу, которая носит гуманитарный характер. Для нас исключительно важно установить судьбу каждого пропавшего в результате войны человека, это является государственной задачей. С учетом того, какую значимую для родственников пропавших без вести, для всех нас, миссию осуществляют представители Международного Комитета Красного Креста, мы всегда открыты для сотрудничества с вами, заинтересованы в этом и подтверждаем свое намерение оказывать всестороннее содействие миссии и впредь", – подытожил он.
Отечественная война народа Абхазии продолжалась с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года. За это время в боях погибло более пяти тысяч жителей республики, более 1900 человек считаются пропавшими без вести.