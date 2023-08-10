Необычный пациент: как спасли косулю в селе Кутол
© SputnikКосуля в селе Кутол
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Необычный случай произошел в селе Кутол Очамчырского района. Местная жительница голыми руками смогла поймать косулю - животное, которое обитает только на высокогорье.
Каким образом дикое животное оказалось посреди села, неизвестно, но давайте обо всем по порядку.
Как и каждое утро, Лариса Ласурия встала рано - на часах была половина шестого. В селе, где с утра нужно покормить домашнюю живность, подоить и отправить на выпас коров, такой подъем - дело обычное.
В суете домашних дел Лариса не сразу заметила, что что-то бегает по сельской дороге за калиткой ее двора. Она даже не сразу поняла, что это за животное, решила, что ее взору предстала лиса. Однако, приблизившись, увидела, что это не что иное, как косуля.
"Она бежала вприпрыжку. Через какое-то время косуля перепрыгнула забор и оказалась во дворе нашего соседа. Я быстро побежала, и уже во дворе поймала ее, ухватив за заднюю ногу", - рассказала жительница Кутола.
Она добавила, что на задней правой ноге животного была свежая рана неизвестного происхождения, по словам знающих охотников, не огнестрельная. Рану обработали перекисью водорода. Кроме того, жители села связались с ветеринарами, которые рассказали какие уколы нужно сделать "пациентке".
Сейчас, после уколов, косуля чувствует себя хорошо, она с аппетитом выпила молоко, которое ей дали в бутылочке, рассказывает Лариса Ласурия.
Жительница Кутола говорит, что собирается выходить косулю, и, возможно, оставить ее у себя. При этом уточнила, что не планирует делать из животного шашлык или амгәачаҧа (кучмач - прим.ред).
Она добавила, что на задней правой ноге животного была свежая рана неизвестного происхождения, по словам знающих охотников, не огнестрельная. Рану обработали перекисью водорода. Кроме того, жители села связались с ветеринарами, которые рассказали какие уколы нужно сделать "пациентке".
Сейчас, после уколов, косуля чувствует себя хорошо, она с аппетитом выпила молоко, которое ей дали в бутылочке, рассказывает Лариса Ласурия.
Жительница Кутола говорит, что собирается выходить косулю, и, возможно, оставить ее у себя. При этом уточнила, что не планирует делать из животного шашлык или амгәачаҧа (кучмач - прим.ред).