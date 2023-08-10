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Россиянка погибла в аварии в Рицинском нацпарке
Россиянка погибла в аварии в Рицинском нацпарке
По дороге на Рицу перевернулся автомобиль УАЗ, пассажирка, 64-летняя россиянка, погибла. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T13:13+0300
2023-08-10T13:13+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль с туристами попал в аварию на 24-м километре дороги на озеро Рица в четверг, 10 августа.В результате дорожно-транспортного происшествия погибла туристка из Санкт-Петербурга, 1959 года рождения, рассказал Sputnik директор парка Адамур Багателия. "Машина перевернулась. К сожалению, туристка, гражданка России, погибла", – отметил он.Точное количество пассажиров и детали дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Несколько пострадавших в ДТП доставили в Гагрскую больницу, сообщило агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника УВД Гудаутского района Зосму Гицба.
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абхазия, новости
Россиянка погибла в аварии в Рицинском нацпарке
13:13 10.08.2023 (обновлено: 13:29 10.08.2023)
По дороге на Рицу перевернулся автомобиль УАЗ, пассажирка, 64-летняя россиянка, погибла.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль с туристами попал в аварию на 24-м километре дороги на озеро Рица в четверг, 10 августа.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла туристка из Санкт-Петербурга, 1959 года рождения, рассказал Sputnik директор парка Адамур Багателия.
"Машина перевернулась. К сожалению, туристка, гражданка России, погибла", – отметил он.
Точное количество пассажиров и детали дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны. Несколько пострадавших в ДТП доставили в Гагрскую больницу, сообщило агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника УВД Гудаутского района Зосму Гицба.