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Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать

Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать

По "единому билету" в Абхазию уже перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория... 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T12:26+0300

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Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать

Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету", сообщила Шестакова. По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года."Людей, которые хотят поехать в Абхазию, становится все больше, это не может не радовать. Мы только за, будем работать, чтобы дальше продолжать осуществлять перевозки", – сказала она.По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить один раз, услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.Подробности слушайте в аудиофайле.

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