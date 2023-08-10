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Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать
Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать
По "единому билету" в Абхазию уже перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория... 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T12:26+0300
2023-08-10T12:26+0300
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Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать
Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать
Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету", сообщила Шестакова. По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года."Людей, которые хотят поехать в Абхазию, становится все больше, это не может не радовать. Мы только за, будем работать, чтобы дальше продолжать осуществлять перевозки", – сказала она.По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить один раз, услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, транспорт, отдых в абхазии, аудио
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Шестакова от поездках в Абхазию по "Единому билету": не может не радовать
12:26 10.08.2023 (обновлено: 12:27 10.08.2023)
По "единому билету" в Абхазию уже перевезены более 3000 пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова.
Более 3000 пассажиров приехали в Абхазию по "единому билету", сообщила Шестакова.
По ее словам, количество пассажиров уже в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
"Людей, которые хотят поехать в Абхазию, становится все больше, это не может не радовать. Мы только за, будем работать, чтобы дальше продолжать осуществлять перевозки", – сказала она.
По мнению пресс-секретаря, пассажиры выбирают "единый билет", так как им удобно заплатить один раз, услуга предполагает стыковку между рейсами и круглосуточную горячую линию, где ответят на любые вопросы.
Подробности слушайте в аудиофайле
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