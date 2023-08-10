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Склад загорелся на территории санатория МВО в Сухуме

Склад загорелся на территории санатория МВО в Сухуме

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. На территории санатория МВО в Сухуме загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. На территории санатория МВО в Сухуме загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Пожар оперативно ликвидировали два расчета ПСО столицы, предотвратив таким образом возгорание соседних строений.

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