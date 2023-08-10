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Склад загорелся на территории санатория МВО в Сухуме
Склад загорелся на территории санатория МВО в Сухуме
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. На территории санатория МВО в Сухуме загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. 10.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-10T15:25+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. На территории санатория МВО в Сухуме загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Пожар оперативно ликвидировали два расчета ПСО столицы, предотвратив таким образом возгорание соседних строений.
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абхазия, новости, мчс абхазии, пожар
Склад загорелся на территории санатория МВО в Сухуме
15:25 10.08.2023 (обновлено: 15:33 10.08.2023) СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
На территории санатория МВО в Сухуме загорелось складское помещение, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Пожар оперативно ликвидировали два расчета ПСО столицы, предотвратив таким образом возгорание соседних строений.