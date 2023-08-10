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Такие обстоятельства: режиссер Кочержевский о спектакле "Роман с кокаином"

Такие обстоятельства: режиссер Кочержевский о спектакле "Роман с кокаином"

Режиссер Роман Кочержевский в эфире радио Sputnik рассказал, почему работать с РУСДРАМом для него большая удача. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: режиссер Кочержевский о спектакле "Роман с кокаином" Такие обстоятельства: режиссер Кочержевский о спектакле "Роман с кокаином"

На сцене РУСДРАМа состоялась премьера спектакля "Роман с кокаином" – это исповедь молодого человека, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. На постановку спектакля был приглашен Роман Кочержевский – российский режиссер, на счету которого несколько успешных работ в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета и других значимых театрах, многократный номинант премии "Золотая маска", обладатель спецприза премии "Золотой софит".Прекрасной возможностью назвал режиссер работу в абхазском театре. "Мне очень хотелось поработать с РУСДРАМом, так как мы давно знакомы и лично, и видел их спектакли. Мне было любопытно что-то сделать. Все удачно легло на ребят. Задействовано 11 молодых артистов. И это большая удача для меня, они настолько разные и интересные. Принцип работы, который мы выбрали, был бы невозможен в другом коллективе", – рассказал Кочержевский. Подробности слушайте в аудиофайле.

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