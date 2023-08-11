https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/aeroport-vnukovo-vremenno-priostanovil-rabotu-1047441784.html

Аэропорт Внуково временно приостановил работу

Аэропорт Внуково временно приостановил работу

Ограничения были введены в целях безопасности, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T10:42+0300

2023-08-11T10:42+0300

2023-08-11T11:10+0300

россия

новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/06/1047337998_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_ebae7315d10d8c2e09206a0d333a72a9.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Московский аэропорт Внуково временно приостановил свою работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.В самой воздушной гавани также подтвердили, что ограничения на полеты были введены в целях безопасности."По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — говорится в сообщении.Кроме того, временные ограничения были введены и на полеты в аэропорт Калуги.Ранее, в ночь с 9 на 10 августа, столичные аэропорты Домодедово и Внуково уже приостанавливали прием и отправку самолетов. В Минобороны России уточняли, что это было необходимо из-за планов Киева организовать террористические атаки с помощью дронов в Московской области.

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, москва