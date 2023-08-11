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Аэропорт Внуково временно приостановил работу
Аэропорт Внуково временно приостановил работу
Ограничения были введены в целях безопасности, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T10:42+0300
2023-08-11T10:42+0300
2023-08-11T11:10+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Московский аэропорт Внуково временно приостановил свою работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.В самой воздушной гавани также подтвердили, что ограничения на полеты были введены в целях безопасности."По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — говорится в сообщении.Кроме того, временные ограничения были введены и на полеты в аэропорт Калуги.Ранее, в ночь с 9 на 10 августа, столичные аэропорты Домодедово и Внуково уже приостанавливали прием и отправку самолетов. В Минобороны России уточняли, что это было необходимо из-за планов Киева организовать террористические атаки с помощью дронов в Московской области.
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россия, новости, москва
Аэропорт Внуково временно приостановил работу
10:42 11.08.2023 (обновлено: 11:10 11.08.2023)
Ограничения были введены в целях безопасности, часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Московский аэропорт Внуково временно приостановил свою работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.
"Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА", — уточнил собеседник агентства.
В самой воздушной гавани также подтвердили, что ограничения на полеты были введены в целях безопасности.
"По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — говорится в сообщении.
Кроме того, временные ограничения были введены и на полеты в аэропорт Калуги.
Ранее, в ночь с 9 на 10 августа, столичные аэропорты Домодедово и Внуково уже приостанавливали прием и отправку самолетов. В Минобороны России уточняли, что это было необходимо из-за планов Киева организовать террористические атаки с помощью дронов в Московской области.