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Эйсмонт о российской миссии на Луну: мы можем получить ответы о сотворении мира
Эйсмонт о российской миссии на Луну: мы можем получить ответы о сотворении мира
Ракета-носитель с аппаратом "Луна-25" успешно стартовала с космодрома Восточный в 2:10 по московскому времени в пятницу, 11 августа. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T14:42+0300
2023-08-11T14:42+0300
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В интервью каналу "Sputnik на русском" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о том, чем отличаются Земля и Луна, и какую роль в формировании их рельефа сыграла вода. Кто еще пытался достичь Южного полюса Луны, в чем цель российской экспедиции и какие результаты она может дать, смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, россия, космос, видео
видео, мультимедиа, россия, космос, видео
Эйсмонт о российской миссии на Луну: мы можем получить ответы о сотворении мира
14:42 11.08.2023 (обновлено: 14:58 11.08.2023)
Ракета-носитель с аппаратом "Луна-25" успешно стартовала с космодрома Восточный в 2:10 по московскому времени в пятницу, 11 августа.
В интервью каналу "Sputnik на русском" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о том, чем отличаются Земля и Луна, и какую роль в формировании их рельефа сыграла вода.
Кто еще пытался достичь Южного полюса Луны, в чем цель российской экспедиции и какие результаты она может дать, смотрите в нашем видео.