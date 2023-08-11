https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/eysmont-o-rossiyskoy-missii-na-lunu-my-mozhem-poluchit-otvety-o-sotvorenii-mira-1047446649.html

Эйсмонт о российской миссии на Луну: мы можем получить ответы о сотворении мира

Эйсмонт о российской миссии на Луну: мы можем получить ответы о сотворении мира

Ракета-носитель с аппаратом "Луна-25" успешно стартовала с космодрома Восточный в 2:10 по московскому времени в пятницу, 11 августа. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

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В интервью каналу "Sputnik на русском" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о том, чем отличаются Земля и Луна, и какую роль в формировании их рельефа сыграла вода. Кто еще пытался достичь Южного полюса Луны, в чем цель российской экспедиции и какие результаты она может дать, смотрите в нашем видео.

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