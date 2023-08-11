https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/gvindzhiya-i-sergeev-o-predstoyaschem-forume-abkhaziya-15-let-priznaniya-rossiey-1047448526.html

Гвинджия и Сергеев о предстоящем форуме "Абхазия. 15 лет признания Россией"

Гвинджия и Сергеев о предстоящем форуме "Абхазия. 15 лет признания Россией"

18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T15:44+0300

2023-08-11T15:44+0300

2023-08-11T16:32+0300

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Гвинджия и Сергеев о предстоящем форуме "Абхазия. 15 лет признания Россией" Гвинджия и Сергеев о предстоящем форуме "Абхазия. 15 лет признания Россией"

18 и 19 августа в Абхазском госуниверситете состоится международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией". Эксперты в области коммуникаций, международной политики рассмотрят разные аспекты взаимодействия Абхазии и России, оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, тему воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран. Об ожиданиях от форума, о его значении и главной идее в эфире радио Sputnik рассказали проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия и председатель Национального Фонда поддержки социальных программ РФ, член наблюдательного совета фонда "МИР–МОСТ–Абхазия" Андрей Сергеев. "Мы решили совместно с нашими друзьями из России провести такой форум, чтобы продумать, представить, как будут развиваться отношения в будущем. Сейчас мы будем праздновать 15-летие этих более тесных отношений, на самом деле с Россией нас связывает многовековая история. Россия всегда выступала в истории Абхазии, как гарант развития и стабильности страны. На этот раз мы хотим отойти от таких стандартных подходов форумов и обсуждений. В рамках этого форума проводим круглый стол, который будет называться "Россия-Абхазия 2070", мы хотим заглянуть на 50 лет вперед, пофантазировать", - рассказал Гвинджия.Подробности слушайте в подкасте.

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