https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/kvitsiniya-rasskazal-o-pravilakh-okhoty-v-abkhazii--1047432792.html

Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии

Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии

О предстоящем охотничьем сезоне, сроках, правилах и запретах, в интервью радио Sputnik рассказал председатель центрального правления Общества охотников и... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T10:57+0300

2023-08-11T10:57+0300

2023-08-11T11:10+0300

радио

подкасты

абхазия

охота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0a/1047432628_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_45886a405e47fe5155da3d7e36af05f8.jpg

Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии

Охотничий сезон в Абхазии откроется 19 августа и продлится до 15 марта 2024 года. Начнется сезон с охоты на перепела, сообщил Квициния. Самая ранняя охота на зверя, медведя, начнется с 15 сентября. "Люди должны сами осознавать, что мы живем в современном мире, что варварский способ истребления птиц, зверей недопустим. Без наказания, просьбами и мольбой эффекта очень мало", – отметил Квициния. Подробнее об этом, а также о том, как охотиться законно, что грозит браконьерам, слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, охота, аудио