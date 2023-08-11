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Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии
Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии
О предстоящем охотничьем сезоне, сроках, правилах и запретах, в интервью радио Sputnik рассказал председатель центрального правления Общества охотников и... 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T10:57+0300
2023-08-11T10:57+0300
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Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии
Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии
Охотничий сезон в Абхазии откроется 19 августа и продлится до 15 марта 2024 года. Начнется сезон с охоты на перепела, сообщил Квициния. Самая ранняя охота на зверя, медведя, начнется с 15 сентября. "Люди должны сами осознавать, что мы живем в современном мире, что варварский способ истребления птиц, зверей недопустим. Без наказания, просьбами и мольбой эффекта очень мало", – отметил Квициния. Подробнее об этом, а также о том, как охотиться законно, что грозит браконьерам, слушайте в аудиофайле.
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Квициния рассказал о правилах охоты в Абхазии
10:57 11.08.2023 (обновлено: 11:10 11.08.2023)
О предстоящем охотничьем сезоне, сроках, правилах и запретах, в интервью радио Sputnik рассказал председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния.
Охотничий сезон в Абхазии откроется 19 августа и продлится до 15 марта 2024 года. Начнется сезон с охоты на перепела, сообщил Квициния. Самая ранняя охота на зверя, медведя, начнется с 15 сентября.
"Люди должны сами осознавать, что мы живем в современном мире, что варварский способ истребления птиц, зверей недопустим. Без наказания, просьбами и мольбой эффекта очень мало", – отметил Квициния.
Подробнее об этом, а также о том, как охотиться законно, что грозит браконьерам, слушайте в аудиофайле
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