https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/muzhchina-pogib-pod-kolesami-gruzovika-v-sele-primorskoe-1047449018.html

Мужчина погиб под колесами грузовика в селе Приморское

Мужчина погиб под колесами грузовика в селе Приморское

Водитель грузовика двигался по обочине задним ходом и не заметил мужчину, вышедшего из магазина. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T16:20+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Грузовик насмерть сбил мужчину в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района. "При выполнении маневра задним ходом, водитель грузовика не заметил стоявшего мужчину и совершил наезд", – сообщил Sputnik начальник УВД Гудаутского района Зосма Гицба. По его словам, личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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