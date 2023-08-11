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Мужчина погиб под колесами грузовика в селе Приморское
Мужчина погиб под колесами грузовика в селе Приморское
Водитель грузовика двигался по обочине задним ходом и не заметил мужчину, вышедшего из магазина. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T16:20+0300
2023-08-11T16:20+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Грузовик насмерть сбил мужчину в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района. "При выполнении маневра задним ходом, водитель грузовика не заметил стоявшего мужчину и совершил наезд", – сообщил Sputnik начальник УВД Гудаутского района Зосма Гицба. По его словам, личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Мужчина погиб под колесами грузовика в селе Приморское
16:20 11.08.2023 (обновлено: 16:27 11.08.2023)
Водитель грузовика двигался по обочине задним ходом и не заметил мужчину, вышедшего из магазина.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Грузовик насмерть сбил мужчину в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района.
"При выполнении маневра задним ходом, водитель грузовика не заметил стоявшего мужчину и совершил наезд", – сообщил Sputnik начальник УВД Гудаутского района Зосма Гицба.
По его словам, личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.