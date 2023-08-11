https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/naznachen-novyy-glava-departamenta-ekonomiki-i-transporta-administratsii-sukhuma-1047445596.html

Назначен новый глава департамента экономики и транспорта администрации Сухума

Назначен новый глава департамента экономики и транспорта администрации Сухума

Кандидатуру главы департамента утвердили депутаты Сухумского городского Собрания. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Автандил Джинджолия возглавил департамент экономики и транспорта Сухума, сообщает пресс-служба столичной администрации.Автандил Джинджолия работал в системе налоговой службы с 1994 года, ему присвоен чин "советник налоговой службы II класса". С июня 2020 года по октябрь 2022 года он занимал пост начальника Инспекции МНС по Сухуму. Также в течение двух месяцев он работал в качестве исполняющего обязанности директора департамента экономики столичной администрации.

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