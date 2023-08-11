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Назначен новый глава департамента экономики и транспорта администрации Сухума
Назначен новый глава департамента экономики и транспорта администрации Сухума
Кандидатуру главы департамента утвердили депутаты Сухумского городского Собрания. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T13:14+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Автандил Джинджолия возглавил департамент экономики и транспорта Сухума, сообщает пресс-служба столичной администрации.Автандил Джинджолия работал в системе налоговой службы с 1994 года, ему присвоен чин "советник налоговой службы II класса". С июня 2020 года по октябрь 2022 года он занимал пост начальника Инспекции МНС по Сухуму. Также в течение двух месяцев он работал в качестве исполняющего обязанности директора департамента экономики столичной администрации.
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Назначен новый глава департамента экономики и транспорта администрации Сухума
13:14 11.08.2023 (обновлено: 14:18 11.08.2023)
Кандидатуру главы департамента утвердили депутаты Сухумского городского Собрания.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Автандил Джинджолия возглавил департамент экономики и транспорта Сухума, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Решение было принято по итогам тайного голосования депутатов Сухумского городского Собрания – кандидатура Джинджолия была одобрена единогласно.
Автандил Джинджолия работал в системе налоговой службы с 1994 года, ему присвоен чин "советник налоговой службы II класса". С июня 2020 года по октябрь 2022 года он занимал пост начальника Инспекции МНС по Сухуму. Также в течение двух месяцев он работал в качестве исполняющего обязанности директора департамента экономики столичной администрации.