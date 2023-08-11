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Ограничения на полеты во Внуково сняты
Ограничения на полеты во Внуково сняты
Воздушное пространство над столичным аэропортом было закрыто около получаса в целях безопасности. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T11:18+0300
2023-08-11T11:18+0300
2023-08-11T11:41+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Московский аэропорт Внуково снял ограничения на полеты, введенные утром в пятницу, 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.Уточняется, что аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.Ранее в экстренных службах Москвы сообщили, что Внуково временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности – по предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.
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москва, россия, новости
Ограничения на полеты во Внуково сняты
11:18 11.08.2023 (обновлено: 11:41 11.08.2023)
Воздушное пространство над столичным аэропортом было закрыто около получаса в целях безопасности.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Московский аэропорт Внуково снял ограничения на полеты, введенные утром в пятницу, 11 августа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Уточняется, что аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.
Ранее в экстренных службах Москвы сообщили, что Внуково временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности – по предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.