https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/ogranicheniya-na-polety-vo-vnukovo-snyaty-1047442361.html

Ограничения на полеты во Внуково сняты

Ограничения на полеты во Внуково сняты

Воздушное пространство над столичным аэропортом было закрыто около получаса в целях безопасности. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Московский аэропорт Внуково снял ограничения на полеты, введенные утром в пятницу, 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.Уточняется, что аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.Ранее в экстренных службах Москвы сообщили, что Внуково временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности – по предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.

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