https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pervaya-za-47-let-missiya-na-lunu-zapuschena-s-kosmodroma-vostochnyy-1047440750.html

Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный

Первая за 47 лет миссия на Луну запущена с космодрома Восточный

Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 по московскому времени, разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T08:59+0300

2023-08-11T08:59+0300

2023-08-11T10:47+0300

россия

космос

новости

восточный (космодром)

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0b/1047440561_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_fb3c6947108c15115b34111673847114.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли с космодрома Восточный. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"."Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров намечается 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы)", –говорится в сообщении."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса, все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне с менее сложным рельефом. Цель станции – исследование лунного грунта на наличие льда. Исследования будут вестись около года."Луна-25" – первая лунная станция, запущенная в современной истории России. "Луна-24" – последний космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, космос, новости, восточный (космодром), луна