https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/presechena-terroristicheskaya-ataka-kieva-na-moskvu-1047442849.html

Пресечена террористическая атака Киева на Москву

Пресечена террористическая атака Киева на Москву

В целях безопасности был закрыт аэропорт Внуково, расположенный на юго-западе Москвы. 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T11:51+0300

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россия

москва

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В пятницу, 11 августа, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объекту на территории Москвы, сообщило Министерство обороны России."БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.Атаку подтвердил и мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что обломки уничтоженного беспилотника упали в районе Карамышевской набережной на территории северо-западного административного округа.

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