https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/presechena-terroristicheskaya-ataka-kieva-na-moskvu-1047442849.html
Пресечена террористическая атака Киева на Москву
Пресечена террористическая атака Киева на Москву
В целях безопасности был закрыт аэропорт Внуково, расположенный на юго-западе Москвы. 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T11:51+0300
2023-08-11T11:51+0300
2023-08-11T12:21+0300
россия
москва
украина
министерство обороны рф
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. В пятницу, 11 августа, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объекту на территории Москвы, сообщило Министерство обороны России."БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.Атаку подтвердил и мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что обломки уничтоженного беспилотника упали в районе Карамышевской набережной на территории северо-западного административного округа.
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россия, москва, украина, министерство обороны рф
россия, москва, украина, министерство обороны рф
Пресечена террористическая атака Киева на Москву
11:51 11.08.2023 (обновлено: 12:21 11.08.2023)
В целях безопасности был закрыт аэропорт Внуково, расположенный на юго-западе Москвы.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
В пятницу, 11 августа, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объекту на территории Москвы, сообщило
Министерство обороны России.
"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Атаку подтвердил и мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что обломки уничтоженного беспилотника упали в районе Карамышевской набережной на территории северо-западного административного округа.