https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/pyatnadtsatiletie-druzhby-abkhazo-rossiyskiy-forum-proydet-v-sukhume-1047452775.html

Пятнадцатилетие дружбы: абхазо-российский форум пройдет в Сухуме

Пятнадцатилетие дружбы: абхазо-российский форум пройдет в Сухуме

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией", пройдет в республике 18 и 19 августа. Его организаторы - Международный институт развития... 11.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-11T22:23+0300

2023-08-11T22:23+0300

2023-08-11T22:23+0300

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Проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik подчеркнул, что Россия всегда выступала в истории Абхазии как гарант развития и стабильности страны. Он пояснил, что участники форума не только обсудят общее прошлое и проблемы настоящего, но и заглянут в далекое будущее - на 50 лет вперед. Член наблюдательного совета фонда "МИР–МОСТ–Абхазия" Андрей Сергеев в свою очередь, также отметил, что отношения двух стран должны быть направлены на созидание и прочное будущее, и добавил, что некоторые государства стараются этому помешать. Подробнее о том, как будет проходить форум, и какие вопросы затронут участники, смотрите в нашем видео.

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