https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/bolee-240-protokolov-sostavili-vo-vremya-reyda-sotrudniki-gai-abkhazii--1047459845.html

Более 240 протоколов составили во время рейда сотрудники ГАИ Абхазии

Более 240 протоколов составили во время рейда сотрудники ГАИ Абхазии

МВД Абхазии проводит рейды в районах и городах республики для снижения количества нарушений правил дорожного движения. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T13:15+0300

2023-08-12T13:15+0300

2023-08-12T13:43+0300

в абхазии

дтп

абхазия

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031144954_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cb7f67261a48bb543157a2b1ddec0476.jpg

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Абхазии Сотрудники ГАИ Абхазии составили 242 протокола об административных правонарушениях в результате рейда 11 августа. Девять водителей лишены права управления автотранспортом на шесть месяцев за вождение в нетрезвом состоянии.За последние десять дней на дорогах Абхазии произошло десять крупных ДТП, в которых погибли пять человек, 18 получили ранения различной степени тяжести. В первом полугодии 2023 года в Абхазии в авариях погибли 28 человек. Всего зарегистрировано 71 ДТП.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дтп, абхазия, мвд абхазии