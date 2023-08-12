https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/bolee-240-protokolov-sostavili-vo-vremya-reyda-sotrudniki-gai-abkhazii--1047459845.html
Более 240 протоколов составили во время рейда сотрудники ГАИ Абхазии
Более 240 протоколов составили во время рейда сотрудники ГАИ Абхазии
МВД Абхазии проводит рейды в районах и городах республики для снижения количества нарушений правил дорожного движения. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T13:15+0300
2023-08-12T13:15+0300
2023-08-12T13:43+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Абхазии Сотрудники ГАИ Абхазии составили 242 протокола об административных правонарушениях в результате рейда 11 августа. Девять водителей лишены права управления автотранспортом на шесть месяцев за вождение в нетрезвом состоянии.За последние десять дней на дорогах Абхазии произошло десять крупных ДТП, в которых погибли пять человек, 18 получили ранения различной степени тяжести. В первом полугодии 2023 года в Абхазии в авариях погибли 28 человек. Всего зарегистрировано 71 ДТП.
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дтп, абхазия, мвд абхазии
Более 240 протоколов составили во время рейда сотрудники ГАИ Абхазии
13:15 12.08.2023 (обновлено: 13:43 12.08.2023)
МВД Абхазии проводит рейды в районах и городах республики для снижения количества нарушений правил дорожного движения.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Абхазии Сотрудники ГАИ Абхазии составили 242 протокола об административных правонарушениях в результате рейда 11 августа.
Рейды прошли в Бзыбском ущелье под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадуа.
Девять водителей лишены права управления автотранспортом на шесть месяцев за вождение в нетрезвом состоянии.
За последние десять дней на дорогах Абхазии произошло десять крупных ДТП, в которых погибли пять человек, 18 получили ранения различной степени тяжести.
В первом полугодии 2023 года в Абхазии в авариях погибли 28 человек. Всего зарегистрировано 71 ДТП.