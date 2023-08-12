https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-do-13-avgusta-1047466424.html
Часть Сухума останется без воды до 13 августа
Часть Сухума останется без воды до 13 августа
В районе массива Гумиста в Сухуме произошел прорыв чугунной трубы. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T16:50+0300
2023-08-12T16:50+0300
2023-08-12T16:50+0300
в абхазии
администрация города сухум
сухум
водоснабжение
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045116329_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6a1ed072ef58fa72aa129fc5487127b1.jpg
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 00:00 субботы из-за прорыва чугунной трубы, сообщили в "Водоканале". Отмечается, что проблемы с подачей воды могут возникнуть и в многоэтажках в центре города.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045116329_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_198b20fd68899b8e927adc7d85293c2f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
администрация города сухум, сухум, водоснабжение, абхазия
администрация города сухум, сухум, водоснабжение, абхазия
Часть Сухума останется без воды до 13 августа
В районе массива Гумиста в Сухуме произошел прорыв чугунной трубы.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 00:00 субботы из-за прорыва чугунной трубы, сообщили в "Водоканале".
Воды не будет в следующих районах столицы: Новый район, Старый поселок, улица Адыгейская, верхняя часть района ВИЭМ.
Отмечается, что проблемы с подачей воды могут возникнуть и в многоэтажках в центре города.