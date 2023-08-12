https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-do-13-avgusta-1047466424.html

Часть Сухума останется без воды до 13 августа

Часть Сухума останется без воды до 13 августа

В районе массива Гумиста в Сухуме произошел прорыв чугунной трубы. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T16:50+0300

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в абхазии

администрация города сухум

сухум

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Часть Сухума останется без воды до 00:00 субботы из-за прорыва чугунной трубы, сообщили в "Водоканале". Отмечается, что проблемы с подачей воды могут возникнуть и в многоэтажках в центре города.

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администрация города сухум, сухум, водоснабжение, абхазия