https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/ispytanie-pervoy-sovetskoy-vodorodnoy-bomby-v-1953-godu-arkhivnyy-kadry-1047453759.html

Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году: архивный кадры

Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году: архивный кадры

Семьдесят лет назад состоялось испытание первой советской водородной бомбы. Это было четвертое испытание ядерного оружия СССР. Мощность бомбы достигла 400... 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T10:30+0300

2023-08-12T10:30+0300

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12 августа 1953 года в 7.30 на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская водородная бомба, которая имела служебное название "Изделие РДС-6c". Это было четвертое по счету советское испытание ядерного оружия.Начало первых работ по термоядерной программе в СССР относится еще к 1945 году. Тогда была получена информация об исследованиях, ведущихся в США над термоядерной проблемой. Они были начаты по инициативе американского физика Эдварда Теллера в 1942 году. За основу была взята теллеровская концепция термоядерного оружия, получившая в кругах советских ученых-ядерщиков название "труба".Только в 1950 году американцы установили, что "труба" бесперспективна и продолжили разработку других конструкций. Но к этому времени советские физики уже самостоятельно разработали другую концепцию термоядерного оружия, которая вскоре – в 1953 году – привела к успеху.Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы он положил идею "слойки" и применения дейтерида лития-6. Чтобы оценить разрушительные воздействия новой бомбы, на Семипалатинском полигоне построили город из промышленных и административных зданий.В общей сложности на поле имелось более 300 различных сооружений, стендов и отдельных конструктивных элементов. Одновременно для обеспечения испытаний было подготовлено: 1300 измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, 1700 различных индикаторов, 16 самолетов, семь танков, 17 орудий и минометов.В этом испытании впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны.Авиационно-техническое обеспечение испытаний – измерение давления ударной волны на самолет, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака, аэрофотосъемка района – осуществлялось специальной летной частью.Всего к обеспечению испытаний после того, как были закончены все строительно-монтажные работы, было привлечено: 749 офицеров, 2325 сержантов и солдат, 182 служащих и рабочих.В целях безопасности вокруг опытного поля была установлена запретная зона радиусом 45-60 километров, из которой все жители были заранее выселены. Все население, проживающее в юго-восточном направлении от опытного поля в радиусе 120 километров, было за неделю испытания эвакуировано, а в радиусе 250 километров было сселено (объединено) в несколько крупных групп.Радиоактивное загрязнение окружающей среды после испытаний первого термоядерного заряда распространилось на значительную часть территории бывшего СССР. Водородная бомба сахаровской конструкции не только стала серьезным контраргументом в политическом противостоянии между США и СССР, но и послужила причиной бурного развития советской космонавтики тех лет.Именно после успешных ядерных испытаний ОКБ Королева получило важное правительственное задание разработать межконтинентальную баллистическую ракету для доставки к цели созданного заряда. В дальнейшем ракета, получившая название "семерка", вывела в космос первый искусственный спутник Земли, и именно на ней стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

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Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году. Кадры из архива Испытание первой советской водородной бомбы состоялось на Семипалатинском полигоне 65 лет назад, 12 августа 1953 года. Это было четвертое испытание ядерного оружия СССР. Мощность бомбы достигла 400 килотонн – в 20 раз больше первых атомных бомб США и СССР. 2023-08-12T10:30+0300 true PT1M03S

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