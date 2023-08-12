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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/kievskiy-rezhim-popytalsya-nanesti-udar-po-krymskomu-mostu-raketoy-1047464895.html
Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой
Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой
СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет... 12.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
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россия, крым, украина, министерство обороны рф
россия, крым, украина, министерство обороны рф

Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой

14:06 12.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
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