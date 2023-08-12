https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/kievskiy-rezhim-popytalsya-nanesti-udar-po-krymskomu-mostu-raketoy-1047464895.html

Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой

Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой

СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет... 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T14:06+0300

2023-08-12T14:06+0300

2023-08-12T14:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

крым

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".

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