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Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой
Киевский режим попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой
СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет... 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T14:06+0300
2023-08-12T14:06+0300
2023-08-12T14:06+0300
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СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".
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россия, крым, украина, министерство обороны рф
СУХУМ,12 авг - Sputnik. Киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "разрушений и пострадавших нет".