“Информация о готовящейся агрессии со стороны Грузии и о том, что она подтягивает к границе технику, у нас была задолго до 8 августа, но мы точно не знали, в каком направлении они ударят. Грузинские власти утверждали, что в Кодорском ущелье у них размещены только полицейские службы, но нам было известно о пребывании там воинских подразделений. Мы готовились к этой операции еще задолго до августовских событий”.

Закан Нанба, генерал-майор