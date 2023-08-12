https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/pishem-s-krasnoy-stroki-kak-poyavilis-terminy-russkogo-yazyka-1047431357.html

"Пишем с красной строки": как появились термины русского языка

"Пишем с красной строки": как появились термины русского языка

Рассказываем о происхождении терминов с уроков русского языка. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

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"Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка "Пишем с красной строки". Как появились термины русского языка

Школьные уроки русского мы запомнили на всю жизнь: волной подчеркиваем определение, новый абзац пишем с красной строки. Но откуда появились названия всех терминов с уроков? Существительное существует, прилагательное прилагается — а что делают суффикс и падеж? Слушайте подкасты РИА Новости.

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