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Покорители Эльбруса: как абхазы поднялись на самую высокую вершину Европы

Покорители Эльбруса: как абхазы поднялись на самую высокую вершину Европы

Алхас Марколия, Арсоу и Саид Хашба и Михаил Чаниа из Абхазии покорили самую высокую горную вершину Европы. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T19:45+0300

2023-08-12T19:45+0300

2023-08-12T19:45+0300

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Об этом в эфире радио Sputnik рассказали Алхас Марколия и Саид Хашба.Восхождение на 5642 метра над уровнем моря участники клуба SportApsny посвятили 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. После успешного спуска госсимвол республики разместили рядом с флагами других стран в "Куполе", ставшим культовым местом среди покорителей самой высокой вершины Европы.“Абхазский флаг мы взяли с собой. У меня был один флаг, у Саида тоже на всякий случай, вдруг кто-то из нас не сможет преодолеть какие-то трудности. Это восхождение мы посвятили 30-летию нашей Победы. Все это символично. Так радостно, что все мы смогли преодолеть эту вершину”, - поделился эмоциями Алхас Марколия.В целом группа состояла из 12 человек. Из Абхазии в восхождении участвовали Михаил Чаниа, Алхас Марколия, Саид и Арсоу Хашба.

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