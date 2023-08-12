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Пресечена попытка Киева осуществить теракт в Крыму 20 беспилотниками
Пресечена попытка Киева осуществить теракт в Крыму 20 беспилотниками
Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T09:35+0300
2023-08-12T09:35+0300
2023-08-12T09:35+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым в ночь на 12 августа, сообщили в Минобороны России.Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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министерство обороны рф, россия, украина, крым
министерство обороны рф, россия, украина, крым
Пресечена попытка Киева осуществить теракт в Крыму 20 беспилотниками
Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым в ночь на 12 августа, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.