https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/presechena-popytka-kieva-osuschestvit-terakt-v-krymu-20-bespilotnikami-1047453509.html

Пресечена попытка Киева осуществить теракт в Крыму 20 беспилотниками

Пресечена попытка Киева осуществить теракт в Крыму 20 беспилотниками

Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T09:35+0300

2023-08-12T09:35+0300

2023-08-12T09:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

крым

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым в ночь на 12 августа, сообщили в Минобороны России.Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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