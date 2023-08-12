https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/pvo-rossii-sbila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-belgorodskoy-oblastyu-1047468106.html

ПВО России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО России сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлете к Шебекинскому... 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T18:50+0300

2023-08-12T18:50+0300

2023-08-12T19:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

белгородская область

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России."Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

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украина, белгородская область, россия, министерство обороны рф