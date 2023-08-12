https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/takie-obstoyatelstva-baratelia-ob-abkhazskom-klube-vysshey-shkoly-ekonomiki-1047442236.html
Такие обстоятельства: Барателиа об Абхазском клубе Высшей школы экономики
Такие обстоятельства: Барателиа об Абхазском клубе Высшей школы экономики
Об Абхазском клубе Высшей школы экономики в эфире радио Sputnik рассказал студент вуза Мирон Барателиа. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T20:30+0300
2023-08-12T20:30+0300
2023-08-12T20:30+0300
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Такие обстоятельства: Барателия об Абхазском клубе Высшей школы экономики
Такие обстоятельства: Барателия об Абхазском клубе Высшей школы экономики
При Высшей школе экономики России существует Абхазский клуб. Чем занимаются участники клуба, как взаимодействуют с абхазским землячеством в Москве, в эфире радио Sputnik рассказал студент Вышей школы экономики Мирон Барателиа. 19 августа Абхазский клуб Высшей школы экономики в Сухуме в STEM Lab проводит мероприятие, во время которого познакомит всех желающих с тремя бесплатными способами поступления в вузы России: по олимпиадам, по вступительным испытаниям и через Россотрудничество. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, вузы, высшая школа экономики, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, вузы, высшая школа экономики, аудио
Такие обстоятельства: Барателиа об Абхазском клубе Высшей школы экономики
Об Абхазском клубе Высшей школы экономики в эфире радио Sputnik рассказал студент вуза Мирон Барателиа.
При Высшей школе экономики России существует Абхазский клуб. Чем занимаются участники клуба, как взаимодействуют с абхазским землячеством в Москве, в эфире радио Sputnik рассказал студент Вышей школы экономики Мирон Барателиа.
19 августа Абхазский клуб Высшей школы экономики в Сухуме в STEM Lab проводит мероприятие, во время которого познакомит всех желающих с тремя бесплатными способами поступления в вузы России: по олимпиадам, по вступительным испытаниям и через Россотрудничество.
Подробности слушайте в аудиофайле.