https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/vs-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-aerodromu-v-ivano-frankovskoy-oblasti-1047464770.html

ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Ивано-Франковской области

ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Ивано-Франковской области

Всего с начала спецоперации уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотника, 429 зенитных ракетных комплексов. 12.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-12T13:45+0300

2023-08-12T13:45+0300

2023-08-12T14:03+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника.Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР.Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих.

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