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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230812/vs-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-aerodromu-v-ivano-frankovskoy-oblasti-1047464770.html
ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Ивано-Франковской области
ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Ивано-Франковской области
Всего с начала спецоперации уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотника, 429 зенитных ракетных комплексов. 12.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-12T13:45+0300
2023-08-12T14:03+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника.Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР.Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Ивано-Франковской области

13:45 12.08.2023 (обновлено: 14:03 12.08.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации ЦВО в зоне СВО
Работа армейской авиации ЦВО в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Всего с начала спецоперации уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5683 беспилотника, 429 зенитных ракетных комплексов.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.
Российские военнослужащие отразили семь атак украинских военных за сутки на донецком направлении, уничтожены более 110 солдат противника.
Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" вместе с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп украинских военных в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР.
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 130 военнослужащих.
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