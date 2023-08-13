https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/dopolnitelnoe-vremya-markoliya-i-khashba-o-voskhozhdenii-na-elbrus--1047410512.html

Дополнительное время: Марколия и Хашба о восхождении на Эльбрус

Дополнительное время: Марколия и Хашба о восхождении на Эльбрус

Алхас Марколия и Саид Хашба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали о том, как покорили Эльбрус. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T19:25+0300

2023-08-13T19:25+0300

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Дополнительное время: Марколия и Хашба о восхождении на Эльбрус Дополнительное время: Марколия и Хашба о восхождении на Эльбрус

Группа из 12 человек. в составе которой было четверо из Абхазии покорили самую высокую горную вершину Европы. Среди них были Алхас Марколия и Саид Хашба.Восхождение на 5642 метра над уровнем моря участники клуба SportApsny посвятили 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Это и мотивировало участников зайти на вершину, признались они. Подробности слушайте в аудиофайле.

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