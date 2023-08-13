https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/kak-bombit-dnk-rakovoy-kletki-radiatsiey-i-ne-dat-ey-vosstanovitsya-1047442689.html
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из... 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T12:25+0300
2023-08-13T12:25+0300
2023-08-13T12:25+0300
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Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения радиация наносит ДНК, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.Какое излучение "бомбит ДНК словно ядрами из пушки", а какой "похоже на очередь из автомата". Что такое флеш-терапия, и почему это не панацея. Как связаны мощность и доза излучения, и почему использование арабинозидцитозина вместе с метиленовым синим — это круто, рассказал радиобиолог, начальник группы лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Владимир Чаусов.О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".Как происходит секвенирование, что такое полимераза, и как это помогает "читать ДНК" — об этом мы рассказывали в эпизоде "Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы".О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения радиация наносит ДНК, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.
Какое излучение "бомбит ДНК словно ядрами из пушки", а какой "похоже на очередь из автомата". Что такое флеш-терапия, и почему это не панацея. Как связаны мощность и доза излучения, и почему использование арабинозидцитозина вместе с метиленовым синим — это круто, рассказал радиобиолог, начальник группы лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Владимир Чаусов.
О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
".
Как происходит секвенирование, что такое полимераза, и как это помогает "читать ДНК" — об этом мы рассказывали в эпизоде "Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы
".
О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram
/ВК
/YouTube
).