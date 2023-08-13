https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/kulturnaya-afisha-kontserty-v-pitsundskom-khrame-i-spektakli-v-rusdrame-1047475033.html

Культурная афиша: концерты в Пицундском храме и спектакли в РУСДРАМе

Культурная афиша: концерты в Пицундском храме и спектакли в РУСДРАМе

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T15:45+0300

2023-08-13T15:45+0300

2023-08-13T16:23+0300

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Культурная афиша с 14 по 20 августаСария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжится выставка “Летняя галерея”. Она продлится до 21 августа.15 августа в 15:00 в Абхазской Госфилармонии покажут театрализованное представление “Позывной “Двенадцатый”, приуроченный ко Дню добровольца в республике. В театрализованном представлении расскажут о добровольцах, пришедших на помощь Абхазии в первые же дни войны.В Пицундском храме ожидается ряд концертов.Не менее насыщенна программа и в Русском театре драмы имени Искандера.

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