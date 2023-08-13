https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/kulturnaya-afisha-kontserty-v-pitsundskom-khrame-i-spektakli-v-rusdrame-1047475033.html
Культурная афиша: концерты в Пицундском храме и спектакли в РУСДРАМе
Культурная афиша: концерты в Пицундском храме и спектакли в РУСДРАМе
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T15:45+0300
2023-08-13T15:45+0300
2023-08-13T16:23+0300
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Культурная афиша с 14 по 20 августаСария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжится выставка “Летняя галерея”. Она продлится до 21 августа.15 августа в 15:00 в Абхазской Госфилармонии покажут театрализованное представление “Позывной “Двенадцатый”, приуроченный ко Дню добровольца в республике. В театрализованном представлении расскажут о добровольцах, пришедших на помощь Абхазии в первые же дни войны.В Пицундском храме ожидается ряд концертов.Не менее насыщенна программа и в Русском театре драмы имени Искандера.
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культура, абхазия, новости
культура, абхазия, новости
Культурная афиша: концерты в Пицундском храме и спектакли в РУСДРАМе
15:45 13.08.2023 (обновлено: 16:23 13.08.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Культурная афиша с 14 по 20 августа
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжится выставка “Летняя галерея”. Она продлится до 21 августа.
15 августа в 15:00 в Абхазской Госфилармонии покажут театрализованное представление “Позывной “Двенадцатый”, приуроченный ко Дню добровольца в республике. В театрализованном представлении расскажут о добровольцах, пришедших на помощь Абхазии в первые же дни войны.
В Пицундском храме ожидается ряд концертов.
15 августа в 17:00 - концерт “От классики до современности”
18 и 20 августа в 17:00 и 20:00 - концерт “От классики до современности”
16 августа в 17:00 - концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии
17 августа в 17:00 - концерт “Шедевры мировой классики”
19 августа в 17:00 - концерт солистов Абхазской Госфилармонии.
Не менее насыщенна программа и в Русском театре драмы имени Искандера.
14 августа в 19:00 - “Визит старой дамы”
15 августа в 19:00 - “Примадонны”
16 августа в 19:00 - “Кровавая свадьба”
17 августа в 19:00 - “Клинический случай”
18 августа в 15:00 - “Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком”
19 и 20 августа в 19:00 - “Все мои сыновья”.