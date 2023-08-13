https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/mchs-abkhazii-informatsii-o-podtoplenii-domov-v-gagrskom-rayone-ne-postupalo-1047471273.html
МЧС Абхазии: информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало
МЧС Абхазии: информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало
Утром 13 августа в социальных сетях появилась информация о сильном ливне в Пицунде и Лдзаа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-13T09:50+0300
2023-08-13T09:50+0300
2023-08-13T10:15+0300
в абхазии
гагрский район
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. По данным МЧС, Информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало, чрезвычайной ситуации нет, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. Руководитель Национального Рицинского реликтового парка Адамур Багателия сообщил, что дорога на Рицу расчищена, проезжая часть открыта.Утром субботы в соцсетях появились видео с кадрами сильного ливня в Пицунде и районе Лдзаа. Очевидцы также делились видео с республиканской трассы, на которой было затруднено движение.
гагрский район
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гагрский район, абхазия, мчс абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
гагрский район, абхазия, мчс абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
МЧС Абхазии: информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало
09:50 13.08.2023 (обновлено: 10:15 13.08.2023)
Утром 13 августа в социальных сетях появилась информация о сильном ливне в Пицунде и Лдзаа.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. По данным МЧС, Информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало, чрезвычайной ситуации нет, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники районного отдела работают в штатном режиме, устраняют скопление воды на трассе, там, где это необходимо.
Руководитель Национального Рицинского реликтового парка Адамур Багателия сообщил, что дорога на Рицу расчищена, проезжая часть открыта.
Утром субботы в соцсетях появились видео с кадрами сильного ливня в Пицунде и районе Лдзаа. Очевидцы также делились видео с республиканской трассы, на которой было затруднено движение.