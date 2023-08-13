https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/mchs-abkhazii-informatsii-o-podtoplenii-domov-v-gagrskom-rayone-ne-postupalo-1047471273.html

МЧС Абхазии: информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало

МЧС Абхазии: информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало

Утром 13 августа в социальных сетях появилась информация о сильном ливне в Пицунде и Лдзаа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

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2023-08-13T09:50+0300

2023-08-13T10:15+0300

в абхазии

гагрский район

абхазия

мчс абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. По данным МЧС, Информации о подтоплении домов в Гагрском районе не поступало, чрезвычайной ситуации нет, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии. Руководитель Национального Рицинского реликтового парка Адамур Багателия сообщил, что дорога на Рицу расчищена, проезжая часть открыта.Утром субботы в соцсетях появились видео с кадрами сильного ливня в Пицунде и районе Лдзаа. Очевидцы также делились видео с республиканской трассы, на которой было затруднено движение.

гагрский район

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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гагрский район, абхазия, мчс абхазии, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)